«Интерфакс»: Задержана вероятная убийца военкора Владлена Татарского

Дарью Трепову доставили к следователю, пишет агентствоСиловики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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