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Медиакратия

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Трамп обещает в случае победы по 5000 долларов каждому взрослому американцу

Трамп обещает в случае победы по 5000 долларов каждому взрослому американцу

Контроль республиканцев над палатами Когресса принесёт каждому взрослому гражданину страны 5000 долл.

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