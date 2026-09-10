Трамп обещает в случае победы по 5000 долларов каждому взрослому американцу

Контроль республиканцев над палатами Когресса принесёт каждому взрослому гражданину страны 5000 долл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- США срочно вывели...
- Пассажиры предотв...
- Бегство на частно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым