Второй день экстремальных магнитных бурь Скопление солнечных пятен, фонтанирующее мощными вспышками, продолжает расти и уже в 17 раз превысило диаметр Земли.
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Второй день экстремальных магнитных бурь Скопление солнечных пятен, фонтанирующее мощными вспышками, продолжает расти и уже в 17 раз превысило диаметр Земли.