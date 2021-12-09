За рулём

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Надо оживить аккумулятор? Проверили самые дешевые зарядники и нашли лучший

Надо оживить аккумулятор? Проверили самые дешевые зарядники и нашли лучший

Что испытывали? Для экспертизы взяли зарядники с ручной регулировкой тока – по цене до 3000 рублей. В отличие от полностью автоматических приборов спектр их применения шире, хотя они и требуют некоторых знаний (каких именно? Об этом — ниже).

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