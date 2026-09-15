В Свердловской области заработала вторая Школа креативных индустрий

Школа креативных индустрий начала работу на базе Екатеринбургской академии современного искусства. Здесь обучаются подростки от 12 до 18 лет, занятия идут по шести направлениям.
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