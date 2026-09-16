Боец спас под Константиновкой девочку, месяц жившую в подвале у тела матери

Российский боец с позывным Бритва спас от гибели 10-летнюю девочку Софию под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, которая месяц жила в подвале рядом с телом своей матери.
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