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ИА Регнум

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Боец спас под Константиновкой девочку, месяц жившую в подвале у тела матери

Российский боец с позывным Бритва спас от гибели 10-летнюю девочку Софию под Константиновкой в Донецкой Народной Республике, которая месяц жила в подвале рядом с телом своей матери.

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