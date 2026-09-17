Китай разработал GAA-транзисторы для производства передовых чипов с помощью DUV

Китайцы выжимают максимум из литографии в глубоком ультрафиолете Китайская академия наук (CAS) представила архитектуру транзисторов Gate-All-Around (GAA) с применением DUV-литографии (литография в глубоком ультрафиолете).
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