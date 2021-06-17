Зеленский заговорил по-русски из-за Донбасса

Телеканал 360°ПолитикаЗеленский заговорил по-русски из-за ДонбассаНа Украине вспомнили об общей истории с Россией и заявили о нежелании людей продолжать боевые действия в Донбассе.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГГазмонКакой дурак будет встречаться с фашистским президентом. К тому же с протянутой рукой. Все президенты укропии всегда получали от России очень приличные преференции. Путин обрезал, сразу задумались, срочно ищут встречу чтобы что-то выклянчить. Я думаю, что подавляющее большинство граждан России будут против этой встречи. Особенно Путин. Его трудно доебать, но все презики укропии всё-таки доебали.Комментировать
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