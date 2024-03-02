В отдалённом микрорайоне Нового Уренгоя открыли новое пожарное депо

В Коротчаево открыли новое пожарное депо. На открытии побывал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Новое здание занимает площадь 3166 квадратных метров, это в десять раз больше, чем старое, построенное еще в восьмидесятых, пишет пресс-служба губернатора ЯНАО.