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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В отдалённом микрорайоне Нового Уренгоя открыли новое пожарное депо

В отдалённом микрорайоне Нового Уренгоя открыли новое пожарное депо

В Коротчаево открыли новое пожарное депо. На открытии побывал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Новое здание занимает площадь 3166 квадратных метров, это в десять раз больше, чем старое, построенное еще в восьмидесятых, пишет пресс-служба губернатора ЯНАО.

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