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«Милуоки» потерял Адетокунбо в первом матче серии с «Майами» и неожиданно проиграл

«Милуоки» потерял Адетокунбо в первом матче серии с «Майами» и неожиданно проиграл

Яннис Адетокунбо получил травму в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Майами». В ночь на 17 апреля в Милуоки (штат Висконсин, США) прошел первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит».

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