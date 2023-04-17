«Милуоки» потерял Адетокунбо в первом матче серии с «Майами» и неожиданно проиграл

Яннис Адетокунбо получил травму в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Майами». В ночь на 17 апреля в Милуоки (штат Висконсин, США) прошел первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит».