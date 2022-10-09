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Медведев: только уничтожение террористов станет ответом на прецедент с Крымским мостом

Медведев: только уничтожение террористов станет ответом на прецедент с Крымским мостом

России известно, что заказчиком и исполнителем теракта на Крымском мосту является Украина. Ответом Москвы на инцидент может стать прямое уничтожение террористов, указал в интервью журналистке Надане Фридрихсон зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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