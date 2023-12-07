Минздрав РФ: Мурашко взял на контроль ситуацию со стрельбой в гимназии Брянска

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на контроль оказание необходимой медицинской помощи всем пострадавшим во время стрельбы в брянской гимназии, на месте происшествия работают бригады скорой помощи, сообщает Минздрав РФ.
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