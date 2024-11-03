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Царьград

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Зеленский скоро сбежит с Украины: Дотком кое-что выведал

Зеленский скоро сбежит с Украины: Дотком кое-что выведал

Бизнесмен спрогнозировал скорый побег ЗеленскогоНа днях в New York Times выпустили статью о том, как успехи армии России влияют на Украину.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не в ту &quot;телегу&quot; забрался мальчонка.Не по Сеньке шапка!
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