Поздравляем любимую внучку Плешакову Лизу с днём рождения.🎂 Желаем расти большой и послушной девочкой , иметь много друзей, расти здоровой , жизнерадостной.
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Поздравляем любимую внучку Плешакову Лизу с днём рождения.🎂 Желаем расти большой и послушной девочкой , иметь много друзей, расти здоровой , жизнерадостной.