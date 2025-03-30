Трамп заявил, что он «зол» на Путина

Трамп заявил телеканалу NBC News, что он «зол» и «раздражён» на Путина. Во время телефонного интервью с телеведущей Кристен Уэлкер Трамп сказал: «Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так — но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России».