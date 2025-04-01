Макрон: «Родина нуждается в вас...»

Всё чаще можно слышать о «мягкой силе», которая в литературе определяется как способность получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами за счёт привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики.
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