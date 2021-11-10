Ярош призвал украинских добровольцев готовиться к войне AlexCoderЯрош призвал украинских добровольцев готовиться к войне AlexCoder Представитель киевского режима собирает под неонацистские знамена имеющих боевой опыт ветеранов АТО Один из представителей ультранационалистических течений в Незалежной, экс-лидер запрещенного в РФ экстремистского бандформирования "Правый сектор*", а ныне новый советник главнокомандующего ВС Украины Дмитрий Ярош призвал добровольцев быть готовыми встать на защиту государства.