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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мората о шансах Испании на Евро: «Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в 1/2, а до этого – в 1/8, мы делаем большие успехи и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы готовы»

Испанцы сыграют в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией. О встрече с Италией «Я просто знал, что мы снова встретимся с Италией! Я сказал своей жене (итальянке – Спортс), что мы снова попадем на них, и она реально не хотела этого.

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