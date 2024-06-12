Мората о шансах Испании на Евро: «Мы здесь, чтобы победить. В прошлый раз мы вылетели в 1/2, а до этого – в 1/8, мы делаем большие успехи и у нас отличная команда. Будет нелегко, но мы готовы»

Испанцы сыграют в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией. О встрече с Италией «Я просто знал, что мы снова встретимся с Италией! Я сказал своей жене (итальянке – Спортс), что мы снова попадем на них, и она реально не хотела этого.