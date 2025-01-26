День снятия блокады Ленинграда отметят в Краснодаре 27 января: черный хлеб, лекция, концерт

Состоится Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». По четырем адресам с 12:00 до 14:00 жителям и гостям города будут раздавать кусочки черного хлеба весом 125 г —такой была норма для жителей блокадного Ленинграда страшной зимой 1941–1942 годов.