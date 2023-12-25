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Из спецшколы в Екатеринбурге сбежал обвиняемый в сексуальном насилии

Один из подростков, которого обвиняют в сексуальном насилии по отношении к другим ученикам образовательного учреждения, сбежал из спецшколы №124 в Екатеринбурге.

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