Европейский дипломат считает, что окружение Зеленского создает впечатление отказа США от разведподдержки Украины, что может использовать Трамп для давления на Киев.
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