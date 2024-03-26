Qualcomm, Intel и Google образовали коалицию чтобы свергнуть превосходство NVIDIA Cuda в сф...

Qualcomm, Intel и Google образовали коалицию чтобы свергнуть превосходство NVIDIA Cuda в сфере ИИТакая новость вызывает интерес, и на это стоит обратить внимание, поскольку не было такого масштабного сотрудничества между компаниями, нацеленного против одной организации.
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