Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели нашли тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.
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