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Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели нашли тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Дети с бежали купаться?  Или вообще сбежали? Вообще мальчик был  уже большой,  чтобы вот так запросто взять и утонуть... Соболезнования родителям мальчика....  КАКАЯ ТРАГЕДИЯ!!!
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17 час.

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