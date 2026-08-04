Политика как она есть

Москва не направляла через Казахстан никаких посылов западным странам по украинскому урегулированию. Об этом в рамках III Российско-казахстанского медиафорума сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, чьи слова приводит ТАСС.