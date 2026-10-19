Страна рискует остаться с дефицитом топлива из Казахстана перед грядущей зимой.Россия по запросу РЖД временно ограничила перевозку грузов и порожних вагонов в Белоруссию через пограничный узел Красное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В ГАИ рассказали,...
- ЭЛ Пенсии и цены на ...
- АС "Ни одного моста ...
А что поляки хотят, чтобы им все их хотелки выполняли, а они России и Беларуси палки в колёса ставить будут. Надо бы продлить технологический перерыв ещё на месячишко-другой.