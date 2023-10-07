Чтобы помнили

М

ММ

"там, где нет разводов, их заменяет убийство мужей и жен, прощающихся с жизнью в страшных муках"- Одна дальняя родственница отравила мужа. Врачи поставили диагноз :"Отравление сочетанием продуктов (типа того, дословно не помню)". При этом мужик 42 года военный пенсионер буквально высох, не мог есть. Хватило его на пару месяцев пока врачи поддерживали жизнь.