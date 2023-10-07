Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Грязные шалавы... Тьфу!!Как ведут себя лю...
  • Наталия Комлева
    Начиная с вазелина, какой-то бред... Да и лексикончик у автора... Хапают. Не хапнуть ли мне еще книг?Бабья осень — это...
  • Наталия Комлева
    Исправиться? А что исправлять? Это не отклонение и не проступок.10 существующих м...

Чтобы помнили

Чтобы помнили

Недавно медики обнаружили в мозгу 80-летней жительницы Сахалина иглу. Предмет никак не проявлял себя в течение жизни женщины, но не смог укрыться от томографа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Жданова
БОже упаси ....какой грех убить собственное дитя...
Ответить
1 д.
Элеонора Коган
Иглу не удалили?Какой ужас, её хотели убить собственные родители.
Ответить
1 д.
М
ММ
&quot;там, где нет разводов, их заменяет убийство мужей и жен, прощающихся с жизнью в страшных муках&quot;- Одна дальняя родственница отравила мужа. Врачи поставили диагноз :&quot;Отравление сочетанием продуктов (типа того, дословно не помню)&quot;. При этом мужик 42 года военный пенсионер буквально высох, не мог есть. Хватило его на пару месяцев пока врачи поддерживали жизнь.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх