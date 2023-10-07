Недавно медики обнаружили в мозгу 80-летней жительницы Сахалина иглу. Предмет никак не проявлял себя в течение жизни женщины, но не смог укрыться от томографа.
Чтобы помнили
Комментарии
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Анна Жданова
БОже упаси ....какой грех убить собственное дитя...
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1 д.
Элеонора Коган
Иглу не удалили?Какой ужас, её хотели убить собственные родители.
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1 д.
М
ММ
"там, где нет разводов, их заменяет убийство мужей и жен, прощающихся с жизнью в страшных муках"- Одна дальняя родственница отравила мужа. Врачи поставили диагноз :"Отравление сочетанием продуктов (типа того, дословно не помню)". При этом мужик 42 года военный пенсионер буквально высох, не мог есть. Хватило его на пару месяцев пока врачи поддерживали жизнь.
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16 час.
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