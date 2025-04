Nasdaq Outlook (Apr 15–19) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! SOOTHING_TRADES Nasdaq Outlook (Apr 15–19) Bias: Neutral → Bearish Bull Target (if bounce): → 19,200 – 19,600 Bear Targets (if rejection): → 18,000 → 17,500 → 16,000–16,500 ️ Key Events • Tue: Empire State Index • Wed: Core Retail Sales, Powell • Thu: Unemployment Claims, Philly Fed Price may rebalance D/W inefficiency early — then drop if macro aligns Disclaimer: Not financial advice.