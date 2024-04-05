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Украинцы теряют детей в ЕС: почему отбирают несовершеннолетних из семей

Украинцы теряют детей в ЕС: почему отбирают несовершеннолетних из семей

Украинцы теряют детей в ЕС: почему отбирают несовершеннолетних из семей Евгения КомароваПуть Украины к евроинтеграции оказался гораздо более сложным и опасным, чем предполагали граждане этой страны, утверждают российские СМИ.

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