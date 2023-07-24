Военное обозрение

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ФСБ РФ обнаружила следы взрывчатых веществ в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе

ФСБ РФ обнаружила следы взрывчатых веществ в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе

Следы взрывчатых веществ были обнаружены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ при проверке сухогруза, следовавшего через Керченский пролив.

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