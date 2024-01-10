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Несекретные материалы

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В ЕС намерены лишить Венгрию права голоса

В ЕС намерены лишить Венгрию права голоса

В Европарламенте планируют лишить Венгрию права голоса из-за позиции ее премьер-министра Виктора Орбана в отношении вопроса о выделении средств на помощь Украине.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Орбан...Да пошли ты их НАХХХХХХ
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Орбану нужно быть с Россией! Умный политик!!!
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3 час.

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