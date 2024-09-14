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Марочко: Киев перебросил иностранных наемников под Купянск для сдерживания ВС РФ

Марочко: Киев перебросил иностранных наемников под Купянск для сдерживания ВС РФ

Командование ВСУ перебросило «огромную группировку» украинских националистов из «Азова»* и иностранных наемников под Купянск Харьковской области, чтобы сдержать продвижение российских военных на этом участке фронта.

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