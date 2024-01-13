Порвали на лоскуты: Милош Бикович отметил день рождение сына с голым торсом

Милош Бикович широко отметил рождение своего сына, которого подарила ему возлюбленная Ивана Малич. На днях в Сети появилось видео с торжества, где российско-сербский актер предстает в порванной на лоскуты рубашке.
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