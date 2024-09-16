Плешков о СКА: «Первый сезон играю со старта – шикарный опыт. В КХЛ освоюсь, думаю, я был основным в ВХЛ, молодежке»

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – «Лада» – очень хороший соперник, они шесть забили «Динамо» в предыдущем матче и с нами кость в кость бились.