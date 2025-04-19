В Москве завершился практический курс для инструкторов учебно-тренировочных комплексов МЧС России

В Москве завершился уникальный практический курс для личного состава МЧС России.По поручению главы МЧС России Александра Куренкова и при поддержке Правительства Москвы, Главным управлением пожарной охраны МЧС России была разработана программа проведения практического курса, цель которой - ознакомление, эксплуатация и последующая самостоятельная подготовка личного состава гарнизонов на учебно-тренировочных комплексах, предназначенных для совершенствования навыков пожарных и спасателей.