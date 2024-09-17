В Хабаровске вынесен обвинительный приговор мужчине, задержанному полицейскими за нахождение в международном розыске

В прошлом году сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску получили информацию о том, что 54-летний горожанин, объявленный по решению суда в международный розыск, планирует приехать в Хабаровск.
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