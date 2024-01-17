Взрыв газа в Челябинской области 17 января: пострадали пятеро человек

Два схожих ЧП произошли в Аргаяшском и Сосновском районах региона.Дважды в ночь 17 января в Челябинской области пожарные расчеты выезжали по сигналу тревоги в деревню Дербишева Аргаяшского района и СНТ "Узункуль" Сосновского района.
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