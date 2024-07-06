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  • Александр Гуреев
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Экипаж Ка-52М нанес удар по замаскированной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж Ка-52М нанес удар по замаскированной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж вертолета Ка-52М нанес сокрушительный удар по замаскировали технике и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.

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