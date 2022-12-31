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У Винисиуса 200 попыток дриблинга в 2022-м. В топ-5 лиг больше лишь у Мбаппе – 207

У Винисиуса 200 попыток дриблинга в 2022-м. В топ-5 лиг больше лишь у Мбаппе – 207

Хавбек «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0). Бразилец довел число попыток дриблинга в 2022 году в играх Ла Лиги до 200.

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