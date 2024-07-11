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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью этого года

Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью этого года

Специальная военная операция РФ на Украине может завершиться осенью 2024 года. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

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