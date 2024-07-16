12 забавных и полезных изобретений

Как бы вам понравилась ручка, которая при необходимости может трансформироваться в вилку? Или зонтик, сквозь который можно видеть? А вязаная борода? Ниже вы найдёте новые изобретения, которые, хоть и вызывают улыбку, но могут оказаться весьма полезными.