Рисование стрелок на карте и реальность: что происходит под Авдеевкой

По истечении чуть более чем двух недель после появления первой информации о попытках ВС РФ вести локальные наступательные действия под Авдеевкой уже можно сделать определенные выводы об успехах и неудачах данного мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии