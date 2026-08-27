Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы «Теперь за выборами в Самаре будет следить вся страна, и нужно уже прекратить их дискредитировать!» Ирина Мишина На фото: Михаил Матвеев (Фото: сайт КПРФ) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Михаил Матвеев Михаил Матвеев, который 14 августа был снят с выборов решением Самарского облсуда, будет участвовать в выборах.
Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Для друзей-всё!!Для врагов-закон!!
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4 н.
МП
Михаил Пантюхин
Эта компания против М.Н. Матвеева "соткана" живайкиным и ко по методички англосаксов, тем более эти "правдорубы" заступился за майкрософт, они что его представители или сотрудники внештатные, а может они эмисары этих западных "патнеров"?????? Вообще "ер" в Самаре офоршмачились вместе с "партией пенсионеров", а вот КПРФ НА ВЫСОТЕ! ИСКРЕННЕ РАД ЗА М.Н. МАТВЕЕВА! ДАЙ БОГ ЕМУ ВЫДЕРЖКИ И УСПЕХОВ НА ПОПРИЩЕ СЛУЖЕНИЯ КОРЕННОМУ НАРОДУ РОССИИ!!!!УРА!
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4 н.
Гавриленко Александр
По Матвееву решение правильное, нет вопросов. Теперь нужно решить с Николаем Бондаренко! Его то уж точно сняли с подачи Кремля. Не взирая на Законы РФ, когда ЕдРоссню это останавливало, не взирая на мнение народа - им плевать на народ, ЕдРоссня "зубами" держится за власть! Нужно обязательно идти голосовать за КПРФ теперь, хотя бы, на зло этой продажной власти! И выступать за восстановление прав Николая, хотя, в первую очередь, это должен делать Зюганов и иже с ним...
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4 н.
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