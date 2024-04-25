МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 078 подписчиков

Последний украинский оплот на краю гибели. Важнейшую высоту держать некому. У ВСУ закончились люди под Часовым Яром

Последний украинский оплот на краю гибели. Важнейшую высоту держать некому. У ВСУ закончились люди под Часовым Яром

© AP Photo / Sergei Grits Вчера 20K прочитали Нехватка боеприпасов — не единственная острая проблема Украины, пишет WSJ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх