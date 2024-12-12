«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей по зарплате, премиальным, трансферам, судам (Иван Карпов)

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. В эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги – 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Шабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.