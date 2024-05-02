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LCI: падение Часова Яра поставит под удар ж/д узел в Константиновке

LCI: падение Часова Яра поставит под удар ж/д узел в Константиновке

Если ВС РФ возьмут под контроль Часов Яр в ДНР, то под ударом окажется ключевой украинский транспортный узел, расположенный в районе села Константиновка, сообщила военкор французского телеканала LCI Анн Нива.

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