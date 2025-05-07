«Это ошибка» — Матвиенко оценила слова Трампа о вкладе США в победу над Третьим рейхом Евгения КомароваСлова Дональда Трампа о вкладе США в победу над Третьим рейхом вызвали критику со стороны Валентины Матвиенко – глава Совфеда РФ назвала их ошибкой.
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