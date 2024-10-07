Ситуация на Крымском мосту 7 октября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.Вечером 6 октября с обеих сторон перед Крымским мостом образовались заторы - в общей сложности своей очереди на досмотр ожидали несколько сотен автомобилей.
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