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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрлинг Холанд: «Стараюсь стать лучшей версией себя. Надеюсь стать лучше как футболист и человек»

Эрлинг Холанд: «Стараюсь стать лучшей версией себя. Надеюсь стать лучше как футболист и человек»

«Стараюсь стать лучшей версией себя, как на поле, так и вне его. Я уже много раз говорил, что есть много вещей, в которых я могу стать лучше – я работаю над этим.

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