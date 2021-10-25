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Указ о блокпостах в Севастополе будет подписан 26 октября

Указ о блокпостах в Севастополе будет подписан 26 октября

25 октября губернатор Севастополя дал поручение региональному правительству о начале применения мер по борьбе с коронавирусом на фоне подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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