Указ о блокпостах в Севастополе будет подписан 26 октября

25 октября губернатор Севастополя дал поручение региональному правительству о начале применения мер по борьбе с коронавирусом на фоне подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
25 октября губернатор Севастополя дал поручение региональному правительству о начале применения мер по борьбе с коронавирусом на фоне подписанного президентом России Владимиром Путиным указа о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
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