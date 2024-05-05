Сергей Кириенко оценил ремонт во Дворце культуры в Свердловске

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Дворец культуры и школу №6 в Свердловске, сообщается в Telegram-канале Леонида Пасечника.
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